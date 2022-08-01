ОСАГО, самозанятые и послабления для жителей ДНР: какие законы РФ изменятся с 1 августа

Большинство новшеств в законодательстве России с 1 августа произойдет в автомобильной сфере.

Какие изменения ждут россиян с 1 августа? Одно из самых заметных из них — увеличение стоимости ОСАГО для некоторых категорий автолюбителей.

Больше платить будут прежде всего неопытные водители и те, кто часто попадает в аварии. Для них полис подорожает сразу на 25%.

Кроме того, производителей машин обязали обеспечивать все модели тревожной кнопкой. А уже выпущенные — дооснастить системами «ЭРА-ГЛОНАСС» до февраля.

Получить статус самозанятого теперь можно не только на сайте налоговой, сервис стал доступен на портале Госуслуг.

Важные изменения в августе также коснутся жителей Донбасса и Украины. Они смогут находиться на территории России после 17 августа даже без документов на проживание и работу.