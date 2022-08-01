Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Только растет: звезда «Дома-2» Ефременкова завила о неприятных побочках беременности

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 39

Звезда «Дома-2» Ефременкова завила о неприятных побочках беременности

Только растет: звезда «Дома-2» Ефременкова завила о неприятных побочках беременности

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Светская львица счастлива, что скоро станет мамой. Но кое-что ее все-таки сильно беспокоит.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременко готовится впервые в жизни стать мамой. В социальных сетях она активно делится своей жизнью, рассказывает, как проходит беременность и общается со своими поклонниками. Например, открыто рассказывает, почему не спешит оформлять отношения с избранником.

«Я была ведущей и никаких отношений в тот период, тем более на работе, я не планировала. Он был участником, и я чувствовала, что ему нравлюсь. Но делала вид, что ничего не замечаю. Мне всегда было забавно за ним наблюдать. А главное, навеки оставался предан своему выбору. И в какой-то момент я поняла, что смотрю на него не просто как на участника», — припоминает селебрити.

Кроме того, Ефременко призналась, что ее беспокоят неприятные «побочки» беременности. На днях экс-участница шоу «Дом-2» рассказала, что сильно прибавила в весе. Однако это объяснимо, потому что ее организм несет на себе двойную нагрузку. За прошедшую неделю будущая звезда мама прибавила три килограмма и 100 граммов.

«Сейчас мой вес 61,5 килограмма», — цитирует слова Ефременковой StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наташа Королева озвучила причину своего отъезда из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
61.31
1.11 62.57
1.35
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
В Кремле заявили о поддержке Сербии в ситуации с Косово
15:54
Умер командир Группы «А» КГБ СССР Михаил Головатов
15:53
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
15:48
Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
15:43
Не скрывая от публики: звезда «Кухни» Мария Луговая родила дочь Сергею Лавыгину
15:35
1,5 миллиарда рублей составили целевые отчисления от продаж лотерейных билетов «Столото» в бюджет за первые полгода 2022

Сейчас читают

Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса
«Желтый свет, разрыв и крики»: замкомандира «Азова»* раскрыл детали удара Киева по СИЗО в Еленовке
Виной тому препарат? Почему тест на COVID у Байдена вновь оказался положительным

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год