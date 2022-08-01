Только растет: звезда «Дома-2» Ефременкова завила о неприятных побочках беременности

Светская львица счастлива, что скоро станет мамой. Но кое-что ее все-таки сильно беспокоит.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременко готовится впервые в жизни стать мамой. В социальных сетях она активно делится своей жизнью, рассказывает, как проходит беременность и общается со своими поклонниками. Например, открыто рассказывает, почему не спешит оформлять отношения с избранником.

«Я была ведущей и никаких отношений в тот период, тем более на работе, я не планировала. Он был участником, и я чувствовала, что ему нравлюсь. Но делала вид, что ничего не замечаю. Мне всегда было забавно за ним наблюдать. А главное, навеки оставался предан своему выбору. И в какой-то момент я поняла, что смотрю на него не просто как на участника», — припоминает селебрити.

Кроме того, Ефременко призналась, что ее беспокоят неприятные «побочки» беременности. На днях экс-участница шоу «Дом-2» рассказала, что сильно прибавила в весе. Однако это объяснимо, потому что ее организм несет на себе двойную нагрузку. За прошедшую неделю будущая звезда мама прибавила три килограмма и 100 граммов.

«Сейчас мой вес 61,5 килограмма», — цитирует слова Ефременковой StarHit.ru.

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