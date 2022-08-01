Авто и мото-экспозиции, шоу программы, музыка, дрифт и гоночное такси, детская зона, вкусная еда и многое другое — не заскучает никто!

На московском автодроме Moscow Raceway 7 августа пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг». Это будет настоящий и незабываемый праздник спорта и музыки, который подарит каждому пришедшему океан положительных эмоций и массу невероятных впечатлений!

Во время уикенда состоятся пять увлекательных гонок. Кроме того, каждый сможет найти себе занятие по душе: взрослые вместе с детьми могут насладиться дрифтом, увидеть гоночное такси, попробовать вкусную еду, прогуляться по стартовой прямой гоночного трека и это далеко не вся программа. Благодаря прогулкам по пит-лейну, фотосессиям с пилотами, предоставится возможность познакомиться с мотоспортом еще ближе.

Океан эмоций: масштабный «Моторинг» организуют на автодроме Moscow Raceway 1/4 Пресс служба серии Моторинг 2/4 Пресс служба серии Моторинг 3/4 Пресс служба серии Моторинг 4/4 Пресс служба серии Моторинг

Мероприятие состоится 7 августа в 10:00. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный. Более подробная информация и билеты на официальном сайте motoring.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на автодроме «Игора Драйв» модернизировали трассу и создали амфитеатр.