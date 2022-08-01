Что важно использовать при загаре? Какими последствиями могут обернуться «уколы красоты», если на лицо попадет слишком много солнечных лучей?

После того как были выполнены инъекционные процедуры, вроде введения препаратов ботулотоксина, а также филлеров и биоревитазации, противопоказано находиться на солнце без SPF-защиты или посещать пляж. Таким мнением поделилась дерматолог-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Розинская.

«Если планируется пляжный отпуск, то за две недели до отдыха проводить инъекции нельзя, потому что это может спровоцировать пигментацию при большой инсоляции», — предупредила специалист.

Также она считает, что «после травмирующих методик» восстановления красоты необходимо всегда использовать солнцезащитные кремы. В особенности надо быть осторожными после лазерных шлифовок — в течение месяца лучше не появляться на активном солнце, предупредила Розинская.

«Обязательно использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF50, а также закрывать лицо механически головными уборами и держать лицо максимально в тени», — сказала она в беседе с Газета.ру.

Кроме того, желательно избегать солнечных лучей в течение месяца и наносить солнцезащитный крем с высоким SPF после микроигольчатого RF-лифтинга.

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