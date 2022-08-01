1,5 миллиарда рублей составили целевые отчисления от продаж лотерейных билетов «Столото» в бюджет за первые полгода 2022

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «Столото».

Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) в первом полугодии 2022 года составил четыре миллиарда рублей.

Общим накопительным итогом с момента начала деятельности объем целевых отчислений от проведения лотерей под брендом «Столото» составил 19,1 миллиарда рублей, а объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) — 41,2 миллиарда рублей.

Общая сумма разыгранного призового фонда в гослотереях под брендом «Столото» за первые шесть месяцев 2022 года составила 20,3 миллиарда рублей, а общее количество выигрышных лотерейных билетов за январь–июнь 2022 года составило 96,6 миллиона штук.

Ровно 570 участников государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», стали по итогам первого полугодия 2022 года миллионерами-победителями.

Обладателями самых крупных выигрышей в первому полугодии текущего года стали победители новогоднего розыгрыша «Русского лото»: 1 января 2022 года 1421-й тираж принес двум обладателям счастливых билетов из Краснодарского края и Республики Крым по 500 миллионов рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%.