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1,5 миллиарда рублей составили целевые отчисления от продаж лотерейных билетов «Столото» в бюджет за первые полгода 2022

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Крупнейший распространитель всероссийских гослотерей «Столото» представил данные по объему целевых отчислений на поддержку спорта.

1,5 миллиарда рублей составили целевые отчисления от продаж лотерейных билетов «Столото» в бюджет за первые полгода 2022

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «Столото».

Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) в первом полугодии 2022 года составил четыре миллиарда рублей.

Общим накопительным итогом с момента начала деятельности объем целевых отчислений от проведения лотерей под брендом «Столото» составил 19,1 миллиарда рублей, а объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) — 41,2 миллиарда рублей.

Общая сумма разыгранного призового фонда в гослотереях под брендом «Столото» за первые шесть месяцев 2022 года составила 20,3 миллиарда рублей, а общее количество выигрышных лотерейных билетов за январь–июнь 2022 года составило 96,6 миллиона штук.

Ровно 570 участников государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», стали по итогам первого полугодия 2022 года миллионерами-победителями.

Обладателями самых крупных выигрышей в первому полугодии текущего года стали победители новогоднего розыгрыша «Русского лото»: 1 января 2022 года 1421-й тираж принес двум обладателям счастливых билетов из Краснодарского края и Республики Крым по 500 миллионов рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%.

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