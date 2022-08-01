Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова

Художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной Мира Кольцова скончалась на 84-м году жизни. Смерть народной артистки СССР подтвердила 5-tv.ru начальник отдела по реализации творческих проектов ансамбля Елена Грицак.

Вся жизнь и творческая деятельность Кольцовой была связана с «Березкой». Окончив в 1957 году Хореографическое училище при ГАБТ СССР (сейчас Московская государственная академия хореографии) она пришла в ансамбль, где была ведущей солисткой в течение 20 лет.

В 1979 году Кольцова стала художественным руководителем и главным балетмейстером «Березки». До сих пор в репертуаре коллектива множество постановок Кольцовой.

За свою творческую деятельность она была отмечена множеством государственных наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.