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Умер командир Группы «А» КГБ СССР Михаил Головатов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Ветеран легендарной «Альфы» скончался в возрасте 72 лет.

Умер командир Группы «А» КГБ СССР Михаил Головатов

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Командир Группы «А» КГБ–ГОУ (Главного управления охраны) полковник Михаил Головатов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава Группы „А“, заложивших традиции легендарной „Альфы“», — говорится в некрологе.

Головатов служил в Группе «А» с момента ее основания в 1974 году, пройдя путь от младшего разведчика до командира подразделения. Неоднократно участвовал в спецоперациях, в том числе в Афганистане, где охранял в составе группы высших руководителей республики.

В 1984 году Головатова командировали в Хабаровск для формирования отделения Группы «А», которое стало лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР.

В августе 1991 года принял командование Группой «А» и в условиях развала системы советской госбезопасности сумел сохранить уникальный коллектив профессионалов.

Уйдя в 1992 году с военной службы, Головатов состоялся как крупный предприниматель в сфере обеспечения безопасности негосударственных коммерческих структур и организаций.

Серьезно занимался спортом. В 1965–1971 годах был членом штатной команды «Динамо» по лыжным гонкам, входил в сборную Советского Союза. Чемпион Москвы 1969 года. Также занимался греблей, выигрывал первенство Москвы на «одиночке» и «двойке».

За заслуги в обеспечении безопасности государства Головатов был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество» (Белоруссия), Почета и медалью «За отвагу».

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал о смерти на 85-м году жизни последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина.

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