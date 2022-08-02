Долги тянут на дно: Эмбер Херд продала дом, чтобы расплатиться с Деппом за клевету

Пока бывшая жена актера оплатила только пошлину для внесения апелляции.

Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии, чтобы выплатить компенсацию по решению суда экс-супругу Джонни Деппу. Цена за недвижимость составила более одного миллиона долларов. Всего звезда должна более десяти миллионов.

«Она говорит, что у нее недостаточно денег для этого. Теперь она, возможно, начала собирать часть этих денег, продав свой дом в Юкка-Вэлли в калифорнийской пустыне за 1,05 миллиона долларов», — сообщает газета The Daily Mail.

Также известно, что по встречному иску Херд получит два миллиона, но, чтобы собрать остальные деньги, ей придется лишиться части имущества. Ее жалоба будет рассмотрена, как только она внесет залоговую сумму в размере 8,3 миллиона. Пока ею оплачена лишь пошлина в 500 долларов для внесения апелляции. К слову, при разводе с мужем Эмбер Херд отказалась взять у Деппа половину суммы за съемки в четвертой части «Пиратов Карибского моря». Она составляла 16 миллионов. Теперь же бывшая жена испытывает трудности.

Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд по делу о клевете завершился в июне. Она обвиняла его в насилии, а он ее в клевете. В итоге бывшую жену «пирата Карибского моря» признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа.

После победы в суде Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он выразил признательность всем людям, что верили в него и позволили показать ему истину вне зависимости от итогового приговора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа.