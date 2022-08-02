Ушедший в монастырь артист Владимир Ильин отвечает за поступки звезды сериала «Интерны»

Бесноватый родственник: за кого Владимир Ильин несет тяжелый крест

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Вера помогла артисту преодолеть сложности, связанные с тяжелым недугом.

Актер фильма «Президент и его внучка» Владимир Ильин человек верующий. Наверное, это и помогло ему преодолеть трудности, связанные с болезнью. А вот вопрос, почему ему выпал тяжелый крест, остается открытым. Есть мнение, что таким образом повлияли некоторые поступки его племянника Александра, известного зрителю по сериалу «Интерны», пишет dni.ru.

Пока дядя ходит в церковь, звездный родственник буквально беснуется на сцене. У Александра свой музыкальный коллектив «План Ломоносова».

Группа исполняет композиции в жанрах панк-рок, альтернативный рок, арт-панк и анархо-панк. Подобные направления не исключают содержания в песнях ненормативной лексики, которые есть в наличии музыканта. Иногда он не брезгует сказать «крепкое словцо» со сцены и фанатам.

Так, Александру Ильину на одном из концертов не понравилось, что его назвали «Лобановым», то есть по фамилии персонажа «Интернов». Ответ не заставил себя долго ждать. Фраза, состоящая из семи слов, включала в себя два матерных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему у Владимира Ильина нет детей.

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