Мария Голубкина похвасталась фигурой перед своими подписчиками
Актриса Голубкина обнажила пышные бедра и опубликовала откровенное фото в сети
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova / Russian Look
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Артистка считает, что ей не нужны специальные уколы для того, чтобы быть красивой.
Актриса Мария Голубкина в свои 48 лет живет полной жизнью без комплексов. Звезда решила показать себя во всей красе, опубликовав в социальных сетях фото пышной фигуры. Подписчики тут же стали оставлять восторженные комментарии.
«Маша, что ты делаешь, прекрати!»;
«О Боги, какая женщина шикарная!»;
«Мария, вы прекрасны!»;
«Фигура — просто огонь!»;
«Мария, вы очень красивая!»;
«Мария Андреевна, вы хороши в любом наряде, вам идет все!»;
«Красивый купальник и очень красивая Мария!» — написали пользователи.
Мария Голубкина покрасовалась перед своей аудиторией/.
Однако не обошлось без колкостей и хейта. К слову, Мария относится к подобным вещам в свой адрес весьма спокойно.
Она подчеркивает, что у нее нет морщин, которые обычно устраняют специальными уколами. Кроме того, артистка признается, что ей попросту жалко на это денег.
У Голубкиной двое детей от актера Николая Фоменко. Что происходит в ее личной жизни сейчас — остается загадкой. Мария Голубкина известна зрителям по картинам: «Вместо меня», «Есенин» с Сергеем Безруковым, «Брежнев» и другим кинолентам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Голубкина раскрыла причины отъезда российских звезд за границу.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
63%
0.74 63.25
0.68
Нашли ошибку?