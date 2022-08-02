Актриса Голубкина обнажила пышные бедра и опубликовала откровенное фото в сети

Мария Голубкина похвасталась фигурой перед своими подписчиками

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova / Russian Look

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Артистка считает, что ей не нужны специальные уколы для того, чтобы быть красивой.

Актриса Мария Голубкина в свои 48 лет живет полной жизнью без комплексов. Звезда решила показать себя во всей красе, опубликовав в социальных сетях фото пышной фигуры. Подписчики тут же стали оставлять восторженные комментарии.

«Маша, что ты делаешь, прекрати!»;

«О Боги, какая женщина шикарная!»;

«Мария, вы прекрасны!»;

«Фигура — просто огонь!»;

«Мария, вы очень красивая!»;

«Мария Андреевна, вы хороши в любом наряде, вам идет все!»;

«Красивый купальник и очень красивая Мария!» — написали пользователи.

Мария Голубкина покрасовалась перед своей аудиторией/Мария Голубкина покрасовалась перед своей аудиторией/. Фото: Instagram* / golubkina1973

Однако не обошлось без колкостей и хейта. К слову, Мария относится к подобным вещам в свой адрес весьма спокойно.

Она подчеркивает, что у нее нет морщин, которые обычно устраняют специальными уколами. Кроме того, артистка признается, что ей попросту жалко на это денег.

У Голубкиной двое детей от актера Николая Фоменко. Что происходит в ее личной жизни сейчас — остается загадкой. Мария Голубкина известна зрителям по картинам: «Вместо меня», «Есенин» с Сергеем Безруковым, «Брежнев» и другим кинолентам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Голубкина раскрыла причины отъезда российских звезд за границу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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