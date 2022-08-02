Унизительная выходка: как Меган Маркл свела счеты с Кейт Миддлтон

Источники поговаривают, что конфликт невесток Елизаветы II затянулся.

Отношения в королевской семье между двумя герцогинями Кейт Миддлтон и Меган Маркл всегда вызывали вопросы у общественности. Многие считают, что женщины враждуют. И этому появляется все больше подтверждений.

В 2021-м Маркл дала откровенное интервью Опре Уинфри, в котором намекнула на разлад с Миддлтон, напоминают dni.ru, таким образом сведя счеты с обидчицей. Также она заявила, что та довела ее однажды до слез своими придирками.

По словам одного из приближенных к королевской семье источника, заявления герцогини Сассекской сильно обидели супругу принца Уильяма.

«Кейт никогда не хотела, чтобы в прессе появились какие-либо намеки на разрыв с Меган. Кейт думала, что все улажено, поэтому снова поднимать этот вопрос было унизительно. Кейт не в состоянии ответить», — сообщает Express.

Кроме того, он отметил, что после разоблачений герцогиня Кембриджская покраснела и ушла в подавленном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что борьба двух претенденток за престол Великобритании ослабила их позиции. Их внезапно затмила другая представительница королевской семьи, которую британцы считают будущей королевой. Речь идет о принцессе Анне — единственной дочери Елизавет II.