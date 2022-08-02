Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Прямая трансляция возложения цветов к памятникам воинам-десантникам в Москве в День ВДВ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 2 417

В 2022 году служащие отмечают 92-ю годовщину со дня основания войск. Праздничные мероприятия проходят в разных уголках необъятной России.

Прямая трансляция возложения цветов к памятникам воинам-десантникам в Москве в День ВДВ

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

По традиции 2 августа в Российской Федерации празднуется День Воздушно-десантных войск. В 2022 году служащие ВДВ будут отмечать 92-ю годовщину со дня создания своих войск.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравили военнослужащих ВДВ с профессиональным праздником. Глава страны особо отметил профессионализм, отвагу и мужество десантников в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

По случаю праздника в Москве запланирована программа мероприятий. В столице организовано торжественное шествие парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантной направленности и ВВПОД «Юнармии». Главным событием станет возложение цветов к памятникам воинам-десантникам, а вечером москвичей ждет концерт, в котором примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в разных городах России прошел День Военно-морского флота.

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