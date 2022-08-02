Долгий путь к свободе: как Северодонецк восстанавливают после атак ВСУ

Местные жители понимают, что процесс займет не одну и даже не две недели, а месяцы. Впрочем, разве это имеет значение, когда впереди спокойная жизнь?

Освобожденный Северодонецк возвращается к мирной жизни. На то, чтобы восстановить все, что разрушили ВСУ, уйдут многие месяцы. А в том, что именно они уничтожали город, у самих его жителей нет сомнений. Они видели тех, кто поджигал дома и, как могли, пытались противостоять.

Сейчас две главные задачи: разминировать Северодонецк и как можно скорее обеспечить жильем тех, кому некуда вернуться из подвалов. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов увидел, во что превратились городские кварталы.

Так сегодня выглядит Северодонецк — это один крупнейших городов Луганской народной республики.

«Сотни разрушенных домов, десятки сожженных многоэтажек. Казалось, единственное логичное объяснение — это результат боевых действий, но оказалось, что нет. Местные жители говорят: дома поджигали и обстреливали украинские солдаты», — заметил журналист.

Руины — вот, что осталось от квартиры Валентины Алексеевны. Она точно знает, кто уничтожил ее дом.

«Это украинцы, они трижды поджигали дом», — рассказала женщина.

Пенсионерка не покидала город, спасалась в бомбоубежище. Рассказывает, что в те моменты, когда они выходили на улицу, видели бесчинства ВСУ.

«А я ж чистокровная украинка, как вы думаете? Мне не обидно?» — задает вопрос женщина.

Трудно поверить в такое: зачем украинским военным уничтожать жилые дома с мирными людьми? Очевидцы объяснили.

«Когда украинцы уходили, они бросали гранаты пока дом не загорится. Они сказали, что все нормальные люди уехали, а вы все никому не нужны», — говорит Светлана Заблотская.

Светлана живет неподалеку. Она указывает на разрушенное здание — это бывший роддом, северодончанка видела как бойцы ВСУ организовали здесь штаб, а военнослужащих разместили рядом в городской больнице.

«Вот пример удара националистов по жилым домам во время своего отступления. Здесь немного не попали. Снаряд угодил в дорогу, но стреляли не раз, поэтому вокруг все разрушено», — подчеркнул журналист.

Украинские военные, видимо, не знали, что многие северодончане, спасаясь, бежали в Россию и Луганскую республику. Сейчас они возвращаются в родной город, который уже преображается. Сотрудники МЧС расчищают улицы, коммунальщики работают над подачей воды и электричества. Роман Сбруйко в начале весны увез детей из города, а теперь планирует привезти обратно. Уверен, город скоро будет восстановлен.

«Да, убирают уже и связь я видел тянули, машины разбирают. Идет прогресс нормально», — добавил Роман.

Сейчас в первую очередь надо помочь тем, кто все еще остается в подвалах. Их дома разрушены, им просто некуда идти. Люди с ужасом вспоминают дни боестолкновений, рассказывают, как выживали благодаря помощи российских солдат.

«Мы тут жили на сухпайках, большое спасибо танкисту Максиму из Перми, который приносил нам еду, тушенку, делился своим, воду, вот благодаря этому солдату мы и спаслись», — говорят местные жители.

Людей все еще пугают звуки взрывов на окраинах города. Это саперы уничтожают оставленные националистами мины и растяжки. Потребуется еще несколько недель, чтобы военные полностью смогли очистить городскую черту от смертоносных подарков ВСУ.