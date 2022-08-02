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Важно ли это: почему люди отмечают девятый и 40-й дни после смерти близких

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 228

Психолог Крупин заявил о важности поминок для здоровья родных усопшего

Важно ли это: почему люди отмечают девятый и 40-й дни после смерти близких

Фото: Zuma / TASS / ТАСС

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На принятие горя уходит очень много времени. Как же поминки помогают в этом?

После утраты близкого человека людям необходимо определенное время — с горем невозможно смириться сразу. Во многих случаях такие потрясения сказываются на психике. Подробнее о том, как пережить страшный период, рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.

Эксперт считает, что с помощью поминок человек проходит несколько фаз принятия ситуации. Так что отказываться от организации их на девятый и 40-й день после смерти близкого нельзя.

«Еще испокон веков люди отмечают после смерти третий день, девятый день, 40-й день. В этом есть свой глубокий смысл, потому что психика адаптируется к потере близкого человека, проживая при этом несколько фаз принятия», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

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