Важно ли это: почему люди отмечают девятый и 40-й дни после смерти близких
Психолог Крупин заявил о важности поминок для здоровья родных усопшего
Фото: Zuma / TASS / ТАСС
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На принятие горя уходит очень много времени. Как же поминки помогают в этом?
После утраты близкого человека людям необходимо определенное время — с горем невозможно смириться сразу. Во многих случаях такие потрясения сказываются на психике. Подробнее о том, как пережить страшный период, рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.
Эксперт считает, что с помощью поминок человек проходит несколько фаз принятия ситуации. Так что отказываться от организации их на девятый и 40-й день после смерти близкого нельзя.
«Еще испокон веков люди отмечают после смерти третий день, девятый день, 40-й день. В этом есть свой глубокий смысл, потому что психика адаптируется к потере близкого человека, проживая при этом несколько фаз принятия», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
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