Экс-супруги по очереди выложили фотографии вместе со своими детьми.

Лепс помирился с бывшей женой через семь месяцев после развода

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певец Григорий Лепс, видимо, снова счастлив с бывшей супругой Анной Шаплыковой. Недавно в СМИ появились фотографии, где артист запечатлен с экс-возлюбленной и детьми в Италии.

Instagram* / gvleps

Формально Лепс приехал в Европу, чтобы увидеться с детьми, но там же сейчас отдыхает и Шаплыкова. В социальных сетях он опубликовал снимки, на которых позирует с дочкой Евой, как и его экс-возлюбленная. Очевидно, что певец и его бывшая муза отдыхают вместе.

Telegram / anna_leps

Как пишет 7Дней.ru, Лепс признавался, что развод произошел по его вине. Однако конкретные причины расставания так и остались тайной. По словам певца, он сильно обидел мать своих детей. Предполагалось, что артиста поймали на измене. Тогда речь шла не о мимолетной интрижке, а о серьезном романе. В прессе даже обсуждались слухи об отношениях Лепса с телеведущей Юлией Барановской.

Instagram* / gvleps

Как ранее писал 5-tv.ru, мама Григория Лепса Натэлла Лепсверидзе много настрадалась из-за своего популярного сына. Пагубные привычки принесли немало бед как самому артисту, так и его семье. В том числе и путь к славе оказался нелегким и отнял много сил.

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