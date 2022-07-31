Мать Лепса рассказала о пережитых страданиях из-за сына: «Все перечеркнул»

В юности музыкант был настоящим бунтарем и кошмарил родственников новыми выходками.

Мама певца Григория Лепса много настрадалась из-за своего популярного сына. Пагубные привычки принесли немало бед артисту, а семья переживала все трудности вместе с ним. В том числе и путь к славе оказался нелегким и отнял много сил.

В молодости Григорий Викторович не был так популярен и зарабатывал на жизнь небольшими вечерними выступлениями в сочинских барах. Конечно, ночной график сказался как на физическом, так и на ментальном здоровье будущей звезды. Тогда он пристрастился к горячительным напиткам, а после переезда в Москву совсем пустился во все тяжкие. Алкоголь и наркотики стали лучшими друзьями вокалиста, что сильно отразилось на его внешности и фигуре. В то время Лепс похудел на 35 килограммов.

Блудный период продолжался у певца недолго, и вскоре он завязал с нездоровым образом жизни. Однако новая беда не заставила себя ждать — в начале нулевых, уже будучи популярным исполнителем, артист потерял голос. Для восстановления связок потребовалось хирургическое вмешательство и лишь через два года Григорий Викторович вновь смог запеть на сцене.

Потеря голоса была не единственным горем в жизни звезды. Он несколько раз оказывался в больнице, то с острым бронхитом, то со сломанными ребрами. Мама вокалиста все это время очень переживала за сына. Однажды Натэлле Семеновне даже пришлось продать квартиру для лечения больного Лепса от заболевания поджелудочной железы.

«Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни, но все рано я тебя очень люблю. Ты — моя гордость. Береги себя», — отметила она.

Маленький Григорий тоже много терроризировал родительницу. Его школьные оценки оставляли желать лучшего, мальчика ничего не интересовало кроме спорта и музыки. Натэлла Семеновна мечтала, что любимый сын выкинет творческие замашки из головы и реализуется в наиболее серьезных профессиях.

«Хотела, чтобы он был юристом или стоматологом. У него язык хорошо подвешен был в школе, а он все перечеркнул — „Я буду музыкантом“. — „Ну будешь, так будешь“. Сам пошел где-то нашел преподавателя и у него начал заниматься. Я даже не знала», — рассказала мама звезды в одной из передач на федеральном канале.

Напомним, что 60-летний певец очень тепло относится к своей матери. Он часто приезжает к ней в Сочи, а сама родительница все-таки приняла выбор сына, приходит на его выступления и радуется успехам наследника. Также Натэллы Семеновны есть еще одна причина радости за исполнителя. Как ранее писал 5-tv.ru, Григорий Лепс почти отказался от алкоголя.