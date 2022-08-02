Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Суд заочно приговорил россиянина из «Азова»* к девяти годам колонии за наемничество

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 39

Находящийся в международном розыске боевик будет заключен в колонию сразу после задержания или экстрадиции.

Суд заочно приговорил россиянина из «Азова»* к девяти годам колонии за наемничество

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Басманном суде города Москвы заочно вынесен приговор гражданину РФ Антону Королеву, наемнику украинского националистического формирования «Азов» *. Суд признал Антона Королева виновным по статьям «Наемничество», и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Преступник приговорен к лишению свободы сроком девять лет в колонии общего режима.

На текущий момент Антон Королев находится в международном розыске. Решение суда вступит в силу с момента экстрадиции или задержания преступника в России. Кроме того, решением суда Королеву запрещено заниматься деятельностью в сфере информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе, интернете) сроком на три года. После отбытия тюремного срока в колонии он должен каждый месяц отмечаться в полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДНР обжалован смертный приговор Эйдену Аслину — иностранному наемнику, воевавшему за киевский режим на Украине.

* — запрещен в РФ.

+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

16:25
Синдром внезапной смерти: что это такое и кто находится в зоне риска
16:13
Минобороны: удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был согласован с Вашингтоном
16:09
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море в Сочи
16:04
Срезали плоть: пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство
15:55
Житель Петербурга хладнокровно убил и расчленил собутыльника электропилой
15:41
Без мазута никуда: как антироссийские санкции убивают Европу

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
В Кремле отреагировали на возможный визит Нэнси Пелоси в Тайвань
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год