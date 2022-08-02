Синдром внезапной смерти: что это такое и кто находится в зоне риска

В прошлом году от страшного недуга умерла четверть миллиона россиян. Можно ли как-то избежать фатальных последствий?

Пожалуй, каждый родитель знает о таком ужасе, как «синдром внезапной смерти младенца». Это синдром характеризуется смертью младенца от асфиксии без каких-либо сопутствующих признаков. Простыми словами, малыш умирает от того, что просто перестает дышать.

Однако недавно от синдрома стали умирать и взрослые, причем с каждым годом все больше. Такая прогрессия вызывает не только панику у населения, но и беспокойство у специалистов.

Врач-невролог Сергей Длин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, что в последний год в России скоропостижно скончалась четверть миллиона человек, и медикам удается спасти лишь 5% пострадавших.

Как отметил эксперт, синдром внезапной смерти происходит из-за остановки сердца, связанной с нарушением питания сердечной мышцы.

«Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае, это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту», — объяснил Сергей Длин.

Кроме того, он добавил, что в зоне риска среди взрослых находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, больных сахарным диабетов. Безусловно, на предрасположенность к инфарктам влияют наследственность и вредные привычки.

Чтобы снизить риск внезапной смерти, врач посоветовал регулярно обследоваться у кардиолога, отказаться от вредных привычек, поддерживать здоровый сон. Также невролог особо подчеркнул, что хронический стресс может заметно повысить риск мгновенной гибели.

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