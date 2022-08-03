Эксперт рассказала, как сберечь свои деньги при оплате услуг ЖКХ

Единый платежный документ может содержать дополнительные услуги.

Многие россияне сталкиваются с проблемой переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Для того чтобы не тратить лишние деньги, стоит внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД). Об рассказал эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева.

Она отметила, что некоторые управляющие компании включают в него страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку.

Многие делают это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.

«Но некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг», — рекомендует специалист в беседе с Lenta.ru.

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