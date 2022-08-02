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Собчак купила квартиру, на которую обычный россиянин копил бы 2000 лет

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 38

Собчак купила в квартиру в Сочи за полтора миллиарда рублей

Собчак купила квартиру, на которую обычный россиянин копил бы 2000 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе

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Площадь двухуровневых апартаментов составляет 1450 квадратных метров, каждый из которых стоит порядка одного миллиона рублей.

Всем известно, что телеведущая Ксения Собчак очень состоятельная. Совсем недавно она приобрела роскошные апартаменты в Сочи за баснословные деньги — обычному россиянину на такую квартиру нужно копить 2 000 лет. Об этом рассказал блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале.

По его информации, Ксения стала обладательницей одного из самых дорогих пентхаусов с видом на море. Площадь двухуровневой квартиры составляет 1 450 квадратных метров, а один «квадрат» якобы стоит порядка одного миллиона рублей. Вероятно, сделка обошлась теледиве в 1,5 миллиарда рублей.

«Конечно, Собчак в состоянии потянуть этот ценник. Но если человек вкладывает 1,5 млрд рублей в недвижимость, значит, уезжать из России он точно не собирается», — говорит блогер.

На официальном сайте жилого комплекса говорится, что это не обычный дом, а «дом-курорт». На его территории есть собственный парк, отдельный пляж, спа и бассейн, а также круглосуточная служба консьержей, которым можно поручить любое дело.

Сама Собчак новости о свежей покупке не комментирует. Но блогеры посчитали, что среднему россиянину, который получает 66,7 тысяч рублей, на такое жилище пришлось бы копить 1872 года. И это при условии, если ни на что больше не тратиться.

Как ранее писал 5-tv.ru, журналист Отар Кушанашвили обвинил Собчак в использовании скандалов ради популярности.

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