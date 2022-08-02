Собчак купила квартиру, на которую обычный россиянин копил бы 2000 лет

Площадь двухуровневых апартаментов составляет 1450 квадратных метров, каждый из которых стоит порядка одного миллиона рублей.

Всем известно, что телеведущая Ксения Собчак очень состоятельная. Совсем недавно она приобрела роскошные апартаменты в Сочи за баснословные деньги — обычному россиянину на такую квартиру нужно копить 2 000 лет. Об этом рассказал блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале.

По его информации, Ксения стала обладательницей одного из самых дорогих пентхаусов с видом на море. Площадь двухуровневой квартиры составляет 1 450 квадратных метров, а один «квадрат» якобы стоит порядка одного миллиона рублей. Вероятно, сделка обошлась теледиве в 1,5 миллиарда рублей.

«Конечно, Собчак в состоянии потянуть этот ценник. Но если человек вкладывает 1,5 млрд рублей в недвижимость, значит, уезжать из России он точно не собирается», — говорит блогер.

На официальном сайте жилого комплекса говорится, что это не обычный дом, а «дом-курорт». На его территории есть собственный парк, отдельный пляж, спа и бассейн, а также круглосуточная служба консьержей, которым можно поручить любое дело.

Сама Собчак новости о свежей покупке не комментирует. Но блогеры посчитали, что среднему россиянину, который получает 66,7 тысяч рублей, на такое жилище пришлось бы копить 1872 года. И это при условии, если ни на что больше не тратиться.

Как ранее писал 5-tv.ru, журналист Отар Кушанашвили обвинил Собчак в использовании скандалов ради популярности.