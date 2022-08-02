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Заброшенный особняк Аршавина прозвали «домом раздора»: там происходит странное

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 2 041

Заброшенный особняк Аршавина прозвали домом раздора

Заброшенный особняк Аршавина прозвали «домом раздора»: там происходит странное

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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Почему жилье носит загадочное название и живет ли футболист там сейчас?

У футболиста Андрея Аршавина есть трехэтажный коттедж на севере Санкт-Петербурга в элитном поселке «Никитинская усадьба» в районе поселка Коломяги. Особняк прозвали домом раздора.

Спортсмен долгое время пытался отсудить жилище у бывшей тяжелобольной жены Алисы Казьминой. Та отказывалась из него выезжать. Недавно футболист победил в судебных разборках. Теперь дом полностью принадлежит Аршавину. Но рад ли он этому?

Одни скандалы

Особняк футболист начал строить, когда был в отношениях с другой бывшей возлюбленной — телеведущей Юлией Барановской. Она работала над интерьерами дома вместе с дизайнером Дженни Яснец. Однако позже Алиса Казьмина переделала коттедж на свой вкус. Например, камин для нее сделал скульптор Владимир Роик, а в спальне она установила парящую над землей кровать за 150 тысяч рублей. Изюминкой коттеджа являются «комната на потолке» и собственный зимний сад.

Общая площадь участка 746 квадратных метров, а в доме находятся три этажа и шесть комнат. Кроме того, есть одно парковочное место и небольшой задний двор без бассейна. Футболист хоть и выгнал экс-супругу, но сам там все равно не живет.

Как пишет KP.RU, соседка спортсмена заявила, что Аршавин не появлялся здесь уже пару лет. Она отметила, что он был хорошим и вежливым соседом.

«Сейчас в дом приходит только прислуга, которая там прибирается. Газон у него тоже стригут наемные рабочие, они же ухаживают за цветами», — добавила соседка.

Когда Аршавин покупал дом в начале 2012 года, он стоил порядка 20 миллионов рублей. Сейчас же недвижимость в этом районе продают за 90 миллионов рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, мама тяжелобольной журналистки Алисы Казьминой ополчилась на бывшего мужа дочери Аршавина и его маму. Женщина обвиняет их в излишнем давлении на свою тяжелобольную наследницу.

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