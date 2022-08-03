Собьют или нет: полет Пелоси на Тайвань приковал внимание миллионов человек
Данные Flightradar: почти три миллиона человек следили за самолетом Пелоси
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos
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Борт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым за всю историю сервиса.
Сложно припомнить, когда за полетом какого-либо рейса следили так пристально, как за полетом председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Почти три миллиона интернет-пользователей со всего мира, пока политик находилась в воздухе, отслеживали ее путь за последние дни. И более 700 тысяч человек наблюдали за посадкой самолета в аэропорту Тайбэя. Данные сообщил сервис Flightradar, назвав их абсолютным рекордом.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву приветствует спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Пелоси прибыла на Тайвань минувшим вечером. Это событие вызвало эскалацию давнего конфликта в регионе. МИД Китая выразило решительный протест и осудило действия политика. Кроме того, военно-воздушные силы страны направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, а в провинции Фуцзянь сработали сирены.
Между тем в США призвали Китай вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси. Сама же политик отметила, что визит не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года. В среду она намерена провести видеоконференцию в отеле, посетить парламент Тайваня, встретиться с руководством острова и съездить в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на приезд Нэнси Пелоси на Тайвань.
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