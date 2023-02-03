В США рассекретили тайну «блуждающего» белого шара

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 100

«Белый шар» в небе США оказался китайским исследовательским дирижаблем

В США рассекретили тайну «блуждающего» белого шара

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Китайцы извинились за то, что вторглись в «зону комфорта» США.

Замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований, сообщило министерство иностранных дел КНР.

«Из-за западных ветров и ограниченных возможностей самостоятельного управления дирижабль сильно отклонился от запланированного курса», — говорят в МИД Китая.

Китайцы выразили свои извинения о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США. Китайская сторона продолжит общение с США и должным образом уладит эту неожиданную ситуацию, вызванную форс-мажорными обстоятельствами.

Ранее, по словам представителя оборонного ведомства США, со стороны Алеутских островов прилетел зонд, который пересек канадскую территорию, достигнув штата Монтана. Американские власти приняли меры, защитив секретную информацию, когда обнаружили его. Представитель Пентагона заявил, что зонд принадлежит китайской стороне.

Дипломатические отношения между Китаем и США ухудшались после августа прошлого года. Тогда спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, в то время, как Пекин был против такого визита и даже угрожал американцам последствиями такого поступка. После чего начал масштабные военные учения в акватории острова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему американский генерал призвал готовиться к войне с Китаем.

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