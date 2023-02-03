Пентагон следит за «тайным» шаром китайской разведки над севером США
Пентагон заявил об отслеживании воздушного шара разведки КНР над США
Фото: Tina-Jane Krohn / ТАСС
Между странами и так натянутые отношения, неужели кто-то решил устроить опасную провокацию?
Воздушный шар китайской разведки над севером США отслеживается американскими военными. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
По словам представителя Штатовского оборонного ведомства, со стороны Алеутских островов прилетел зонд, который пересек канадскую территорию, достигнув штата Монтана. Власти приняли меры, защищая секретную информацию, когда обнаружили его.
Об уверенности, что зонд принадлежит китайской стороне, высказался на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона. Лидер США Джо Байден уже в курсе случившегося.
Также в Пентагоне заявили, что зонд неопасен для граждан и пролетает выше уровня трасс для авиалайнеров. Военными принято решение пока не сбивать его.
«Риск при ситуации, когда он будет сбит и повредит кого-нибудь или какую-нибудь собственность, не стоит того», — посчитали в американском Минобороны.
Штаты связались с Китаем через посольство последнего в Вашингтоне, а также через свою дипмиссию в республике, однако детали общения не разглашаются. Со стороны Пекина пока тоже нет комментариев.
Отношения между Китаем и США обострились после августа прошлого года, когда тогдашний спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, в то время, как Пекин был против и даже предупреждал американцев о последствиях, после чего начал масштабные военные учения в акватории острова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему американский генерал призвал готовиться к войне с Китаем.
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