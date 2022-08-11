Пелоси фактически подтвердила отказ США соблюдать суверенитет других стран
Нэнси Пелоси пообещала не позволить Китаю изолировать Тайвань
Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Посетившая Тайвань спикер палаты представителей посмеялась над санкциями Китая, введенными против нее.
Вашингтон не намерен соблюдать суверенитет чужой страны. Это фактически подтвердила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Она заявила, что Пекин не сможет помешать американским официальным представителям ездить на Тайвань. А индивидуальные санкции Китая она воспринимает даже с пренебрежением.
«Какая у вас была реакция на введенные Китаем санкции против вас?» — спросили у Пелоси.
«Никакой. Серьезно, кого это волнует?» — ответила та.
За недавней поездкой Пелоси на Тайвань следили миллионы человек по всему миру. Многие ожидали начала военных действий из-за крайне негативной реакции Пекина, который считает, что визит нарушил принцип «одного Китая».
Сегодня посол КНР в России заявил, что его страна не может допустить, чтобы во внешней политике снова возобладали «законы джунглей».
- 10 авг
- Конец эпохи IPhone? Спасет ли новый закон Байдена от краха IT-гигантов США
- 8 авг
- Запугать и задушить: в МИД КНР сравнили политику США с убийством Флойда
- 7 авг
- Дерзкая путешественница Нэнси Пелоси может задержать выход iPhone 14
- 6 авг
- Американцы посоветовали Пелоси уйти в отставку из-за слов о рытье «ямы до Китая»
- 6 авг
- Трамп увидел плохой знак в поездке Пелоси на Тайвань: «Что за чертовщина?»
- 6 авг
- Politico: Китай игнорирует звонки США после ситуации с Тайванем
- 5 авг
- Достанется всем: Китай введет санкции против Пелоси и всей ее семьи
- 5 авг
- Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
- 5 авг
- Захарова о заявлении Пелоси: «Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями»
- 5 авг
- Вульгарная комедия: Китай ответил на действия Пелоси парой хлестких фраз
Читайте также
59%
0.07 61.70
0.15
Нашли ошибку?