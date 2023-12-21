Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань
NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену о планах воссоединить Китай и Тайвань
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Каким способом Китай намерен совершить реинтеграцию?
Си Цзиньпин заявил о планах воссоединить Тайвань с Китаем. Такое заявление председатель КНР сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС, передает NBC.
По информации телеканала, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова. Однако точных сроков реализации плана он не назвал.
При этом в ходе беседы с американским лидером Си Цзиньпин прокомментировал прогноз Вашингтона о том, что Китай якобы планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти доводы.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань. Контакты возобновились в конце 1980-х.
США же открыто поддерживают власти Тайваня, хотя и говорят, что придерживаются принципа «одного Китая». Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване.
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