Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань

Каким способом Китай намерен совершить реинтеграцию?

Си Цзиньпин заявил о планах воссоединить Тайвань с Китаем. Такое заявление председатель КНР сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС, передает NBC.

По информации телеканала, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова. Однако точных сроков реализации плана он не назвал.

При этом в ходе беседы с американским лидером Си Цзиньпин прокомментировал прогноз Вашингтона о том, что Китай якобы планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти доводы.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань. Контакты возобновились в конце 1980-х.

США же открыто поддерживают власти Тайваня, хотя и говорят, что придерживаются принципа «одного Китая». Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване.