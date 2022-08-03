Уролог-андролог Степанов: последствия стресса можно спутать с болезнями почек

Удар по почкам: с какими болезнями можно спутать стресс

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Проблемы в организме из-за стрессовых состояний могут наблюдаться в течение нескольких месяцев

Медик рассказал с какими болезнями можно спутать стресс. По словам уролога-андролога Владимира Степанова, из-за стрессовых состояний человек может ощущать симптомы цистита, появляется ощущение воспаления почек. Причина боли в области поясницы — спазмы межреберных мышц.

«От стресса почка заболеть не может. Но стресс может привести к спазму межреберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки. При этом это могут болеть межреберные нервы, а также может быть Herpes zoster, опоясывающий герпес, связанный с вирусным поражением нервов, идущим по реберным дугам, когда позже на коже появляются высыпания», — пояснил доктор в беседе с URA.RU.

Собеседник добавил, что при стрессовых состояниях может наблюдаться частое мочеиспускание, но это не означает наличие цистита и пиелонефрита у женщин или простатита у мужчин.

Если обследование не выявило воспалительных процессов в мочеполовой системе, проверяется так называемая гиперреактивность мочевого пузыря. Она может быть связана с целым комплексом симптомов, которыми сопровождается ряд недугов или же самостоятельным явлением. Частые походы в туалет из-за стресса могут длиться несколько месяцев.

Врач подчеркнул, с подобной проблемой человеку необходима помощь уролога, психолога и даже психиатра. Специалисты назначат группу медикаментов, снимающих гипертонус мышцы. Кроме того, важно понять причины стресса, устранив его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли от стресса открываться язва.

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