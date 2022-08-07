Каждый сможет повторить! Рецепт макаронных «гнезд» с тефтелями от шефа Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как можно вкусно и сытно, а самое главное быстро насладиться макаронными «гнездами» и тефтелями. Видеорецепт он опубликовал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Пачка макарон «гнезда» — 1 штука;

Фарш — 800 граммов;

Лук репчатый — 1 штука;

Резаные томаты — 1 банка;

Итальянские травы — 2 чайные ложки;

Вода — 200 миллилитров;

Копченая паприка — 0,5 чайной ложки;

Чеснок — 3 зубчика;

Сыр пармезан — по усмотрению повара;

Соль, перец, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

В самом начале следует мелко нарезать лук и обжарить его. Затем добавить его в емкость с фаршем и перемешать. Далее выкладываем макаронные «гнезда» выложить в сковороду с расчетом две штуки на порцию. Фарш нужно положить на «гнезда».

В отдельную посуду выливаем разрезанные томаты, добавляем травы и небольшое количество растительного масла. Позже разбавляем соус водой и солим. Затем нужно нарезать чеснок (не особо мелко и не крупно) и добавить в соус. Получившуюся смесь необходимо тщательно перемешать, после чего вылить соус в кастрюлю к тефтелям и «гнездам» и полить растительным маслом.

Отправляем все полученное в духовку на 15 минут на 180 градусов. По истечению этого времени останется только посыпать блюдо сыром. Приятного аппетита!

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