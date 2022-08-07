Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Каждый сможет повторить! Рецепт макаронных «гнезд» с тефтелями от шефа Емельяненко

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 54

Каким блюдом порадовать себя прохладным летним вечером, рассказал знаменитый повар.

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как можно вкусно и сытно, а самое главное быстро насладиться макаронными «гнездами» и тефтелями. Видеорецепт он опубликовал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

  • Пачка макарон «гнезда» — 1 штука;
  • Фарш — 800 граммов;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Резаные томаты — 1 банка;
  • Итальянские травы — 2 чайные ложки;
  • Вода — 200 миллилитров;
  • Копченая паприка — 0,5 чайной ложки;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Сыр пармезан — по усмотрению повара;
  • Соль, перец, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

В самом начале следует мелко нарезать лук и обжарить его. Затем добавить его в емкость с фаршем и перемешать. Далее выкладываем макаронные «гнезда» выложить в сковороду с расчетом две штуки на порцию. Фарш нужно положить на «гнезда».

В отдельную посуду выливаем разрезанные томаты, добавляем травы и небольшое количество растительного масла. Позже разбавляем соус водой и солим. Затем нужно нарезать чеснок (не особо мелко и не крупно) и добавить в соус. Получившуюся смесь необходимо тщательно перемешать, после чего вылить соус в кастрюлю к тефтелям и «гнездам» и полить растительным маслом.

Отправляем все полученное в духовку на 15 минут на 180 градусов. По истечению этого времени останется только посыпать блюдо сыром. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как приготовить необычную рыбную долму.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 7 августа

Последние новости

10:21
La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы
10:20
Омаров не навешал дочь от Бородиной в течение двух месяцев: «Желание стукнуть»
10:02
Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом
10:01
Власти Косово отпустили журналиста Асламову после обвинения в шпионаже
9:42
Каждый сможет повторить! Рецепт макаронных «гнезд» с тефтелями от шефа Емельяненко
9:23
«Лучшие ноги Европы»: экс-жена Богомолова сфотографировалась на катере в кружевах

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год