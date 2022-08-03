Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Михаил Шахназаров раскрыл детали брачного контракта Собчак и Богомолова

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 434

Злые языки все говорят о грядущем разводе звезд. Суждено ли этому случиться?

Михаил Шахназаров раскрыл детали брачного контракта Собчак и Богомолова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В 2019 году состоялась свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара сыграла громкую свадьбу, не оставив поклонникам поводов для сомнений в искренности их чувств. Однако коллега светской львицы Михаил Шахназаров совершенно противоположного мнения.

Накануне в YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров раскрыл некоторые детали брачного договора звезд. По его словам, они ездят на отдых по причине присутствия такого пункта в их контракте.

«Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой», — уверен Михаил Шахназаров.

К слову, о том, что у звездной пары имеются сложности в отношениях подписчики подозревают давно. То Собчак в одиночку летит в Израиль, то на отдых в Турцию. Правда, слухи в конечном итоге не подтверждаются, когда она вдруг появляется в компании знаменитого мужа на его очередной премьере в театре. Но многие и по сей день продолжают делать ставку на развод телеведущей. Время, как говорится, покажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у теледивы заподозрили проблемы в браке после демонстрации груди на публику.

+28° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

18:23
«Шоу получилось славное»: Сатановский оценил результат визита Пелоси на Тайвань
18:19
Кризис выходит на новый уровень: в США медведь пытался украсть еду американца
18:07
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
18:06
Минобороны: Россия и Украина провели 27 обменов пленными
17:57
Huawei закрыл интернет-магазин Vmall в России
17:53
МИД Финляндии призвал отказывать россиянам в покупке санкционных товаров

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год