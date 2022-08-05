Травматолог Строганов предупредил о риске получения травмы при беге

Врач рассказал, как можно травмироваться во время пробежки

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Бег без должной медицинской подготовки может привести к проблемам со здоровьем.

Какие скрытые последствия могут быть после неправильного бега, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов.

Он считает, что большинство людей недооценивают бег с точки зрения физической нагрузки, и несмотря на свою усталость стараются преодолеть большие дистанции.

«Средняя скорость бега составляет 10–13 километров в час. Это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении получаса-часа у человека задействована довольно большая группа мышц», — отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Количество задействованных мышц пропорционально риску получить травму — растяжение, вывих или перелом. Кроме того, бег без должной медицинской подготовки часто сопряжен с осложнениями для сердца, предупредил специалист.

Также стоит всегда помнить о водном балансе при беге. В жару спортсмены могут терять до двух литров жидкости в час через пот, что составляет 5% от собственного веса. Еще важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена и витамин С.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто рискует умереть от занятий спортом.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
60.26
0.02 61.09
-0.03
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

Последние новости

5:14
Хватило одной искры: почему загорелся склад Ozon в Подмосковье
4:50
ВС РФ обезвредили украинскую группу диверсантов в Херсоне
4:34
Родившая в третий раз Наталия Медведева впервые показала лицо без фильтров
4:20
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа
4:15
Врач рассказал, как можно травмироваться во время пробежки
4:10
Время нестабильности. Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Пучков о блокировке YouTube-канала: «Это не канал удалили, это меня удалили»
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год