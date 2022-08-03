Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами «Бастион»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Решение укрепить оборону Северной столицы принято на фоне планов Финляндии вступить в НАТО.

Защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами «Бастион»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Ленинградскую военно-морскую базу ВМФ России усилят береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Уточняется, что принципиальное решение об установке комплексов уже принято, однако сроки, когда они заступят на боевое дежурство, пока не сообщаются.

По мнению экспертов, укрепление обороны Северной столицы стало особенно актуальным на фоне решения Финляндии вступить в НАТО. Благодаря «Бастионам» береговые войска смогут контролировать весь регион — ракеты комплексов поражают цели на расстоянии 600 километров. Наводить их можно с воздуха, с кораблей или подлодок.

«С учетом роста напряженности, вступления Финляндии в НАТО это один из закономерных элементов усиления группировки на данном направлении. Потребуется и много других шагов. Но ясно, что одна из первостепенных мер — увеличение там количества высокоточного оружия. К таковому относятся „Бастионы“, „Искандеры“ во всех своих модификациях, морские ракеты „Калибр“», — заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Известно, что «Бастионы» хорошо зарекомендовали себя в Сирии в качестве надежных средств поражения наземных объектов — штабов, узлов связи, аэродромов.

Как сообщал 5-tv.ru, в ближайшие месяцы в российские войска начнется поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Как заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге, первый комплекс будет поставлен на фрегат Северного флота «Адмирал Горшков».

+28° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

18:23
«Шоу получилось славное»: Сатановский оценил результат визита Пелоси на Тайвань
18:19
Кризис выходит на новый уровень: в США медведь пытался украсть еду американца
18:07
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
18:06
Минобороны: Россия и Украина провели 27 обменов пленными
17:57
Huawei закрыл интернет-магазин Vmall в России
17:53
МИД Финляндии призвал отказывать россиянам в покупке санкционных товаров

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год