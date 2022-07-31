ВС России получат гиперзвуковые комплексы «Циркон» в ближайшие месяцы

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первый «Циркон» будет доставлен на корабль «Адмирал Горшков».
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге торжественную церемонию по случаю Дня военно-морского флота РФ, где выступил с речью. В числе прочего, глава государства рассказал о том, что в скором времени в Вооруженные силы РФ будут доставлены ракеты «Циркон».
«Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов „Циркон“ в ВС РФ будет осуществлена в ближайшие месяцы», — заявил президент.
Также Владимир Путин отметил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».
Кроме того, в ходе своей речи президент особо подчеркнул готовность военно-морского флота РФ отразить любые угрозы свободе и суверенитету страны.
Выступление Владимира Путина дало старт масштабному шествию флота по акватории Невы. В главном параде ВМФ приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более трех тысяч военнослужащих. В этом году впервые в церемонии участвовал женский экипаж патрульного катера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перед началом Дня военно-морского флота Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота».
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