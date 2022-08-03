Это спасение поистине считают чудесным: мальчик рисковал погибнуть от сильного переохлаждения.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В лесу Вологодской области нашли живым мальчика, пропавшего три дня назад. Все это время он провел без еды и теплой одежды. У ребенка — переохлаждение, его первым делом укутали в одеяла и отдали медикам.

О пропаже мальчика стало известно 1 августа. Вечером ребенок гулял рядом с домом, родители следили за ним из окна квартиры. Но в какой-то момент сын исчез. По одной из версий, на него могли напасть бездомные собаки — на соседней улице его видели играющим с дворнягами. Как мальчик оказался в лесу, сейчас выясняют следователи.

+28° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

19:46
Семейная пара избила подростков за смех и громкую музыку в элитном ЖК Петербурга
19:45
Политолог Светов о «Бастионах» под Петербургом: Мы возвращаемся к ситуации 1939 года
19:27
«Уходите оттуда, ребята!» — хроника пожара на крупном складе ОZON в Подмосковье
19:25
Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной: «Фейерверк от Паши»
19:10
Два десятка человек числятся пропавшими после крупного пожара на складе Ozon
19:06
Три человека получили ранения при падении лифта в московском ТЦ

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Заросла травой и без памятника: что стало с могилой режиссера Владимира Меньшова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год