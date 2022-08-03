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МИД Финляндии призвал отказывать россиянам в покупке санкционных товаров

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 19

Желающим отовариться за границей придется предъявлять документы.

МИД Финляндии призвал отказывать россиянам в покупке санкционных товаров

Фото: www.globallookpress.com / Tatyana Gritsenko

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Российские туристы, приехавшие в Финляндию, возможно, не смогут купить там товары, которые попали под санкции Евросоюза. Инициатором этой идеи стало внешнеполитическое ведомство страны. Его представители призвали магазины страны проверять паспорта покупателей и отказывать в покупках гражданам РФ. Об этом сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», — цитирует СМИ МИД Финляндии.

Между тем окончательное решение насчет покупки все же будет за продавцом. Если в магазине захотят реализовать товар россиянам, то они смогут это сделать. Законодательных запретов на такие сделки в стране пока не ввели.

Ранее, 2 августа, стало известно, президент Финляндии Саули Ниинисе намерен обсудить с правительством выдачу туристических виз гражданам России. Встреча главы государства с кабинетом министров состоится в четверг, 4 августа. Страна рассматривает несколько вариантов ограничения выдачи документов гражданам России — от полного запрета до частичного. Возможно, будет принято решение даже закрыть границу для пассажирских перевозок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как как российские туристы пытаются попасть в Европу.

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МИД Финляндии призвал отказывать россиянам в покупке санкционных товаров

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