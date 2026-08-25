Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 129 0

Глава Белого дома назвал уход из жизни артистки невосполнимой утратой для миллионов людей.

Что сказал Трамп о смерти Долли Партон — новости

Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти кантри-певицы Долли Партон. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«С глубокой скорбью сообщаю, что только что скончалась Долли Партон — одна из величайших исполнительниц музыки кантри (и не только) всех времен. Это невосполнимая утрата для миллионов людей. Подобной ей не было и никогда не будет. В знак уважения к ней я распорядился приспустить американские флаги по всей территории Соединенных Штатов сроком на одну неделю... Покойся с миром, Долли! Весь мир любит тебя», — написал глава Белого дома.

О смерти «королевы кантри» в возрасте 80 лет стало известно 25 августа вечером — ее уход подтвердил племянник звезды Брайн Сивер. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Теннесси. Первоначальный успех пришел к ней как к автору песен в конце 1960-х, а самый известный ее хит — композицию Jolene — перепевали и до сих пор перепевают популярные исполнители.

Не менее известный хит I Will Always Love You, который стал главным синглом в карьере Уитни Хьюстон и вошел в саундтрек картины «Телохранитель», изначально принадлежал именно Долли Партон — она выпустила песню в 1974 году.

Несмотря на возраст, Долли Партон продолжала выступать на сцене и принимать участие в съемках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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