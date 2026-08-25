Умерла «королева кантри» Долли Партон

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 93 0

Именно она была автором и первым исполнителем хита I Will Always Love You, который стал главным синглом в карьере Уитни Хьюстон.

Умерла американская кантри-певица Долли Партон

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

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Умерла легендарная кантри певица Долли Партон

В возрасте 80 лет умерла знаменитая американская кантри-певица, киноактриса и композитор Долли Партон. Об этом сообщило издание Reuters.

Трагическую новость подтвердил племянник звезды Брайн Сивер в социальных сетях.

О том, что стало причиной смерти выдающейся артистки, неизвестно. Семья уточнила лишь, что певица скончалась мирно в Нэшвилле.

«Долли навсегда останется источником вдохновения не только благодаря своей вневременной музыке и плодотворному написанию песен, но и благодаря своему остроумию, теплоте и доброте», — сказано в некрологе.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Теннесси. Первоначальный успех пришел к ней как к автору песен в конце 1960-х, а самый известный ее хит — композицию Jolene — перепевали и до сих пор перепевают популярные исполнители.

Кроме того, во время пандемии коронавируса, она сама выпустила кавер на свой сингл, превратив Jolene (имя девушки. — Прим. ред.) в Vaccine («вакцина». — Прим. ред.) — так звезда призывала людей во всем мире прививаться.

Не менее известный хит I Will Always Love You, который стал главным синглом в карьере Уитни Хьюстон и вошел в саундтрек картины «Телохранитель», изначально принадлежал именно Долли Партон — она выпустила песню в 1974 году.

Несмотря на почтенный возраст, Долли Партон продолжала выступать на сцене и принимать участие в съемках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в возрасте 52 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Валерий Степанов, известный зрителям по ролям в сериалах и полнометражных фильмах. Новость о внезапной кончине Степанова потрясло его знакомых по цеху.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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