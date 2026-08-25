«Бесстрашный мальчик»: мама похищенного в Кузбассе ребенка раскрыла подробности инцидента

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 68 0

Родители и полиция искали ребенка всю ночь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мальчик, похищенный в Кузбассе, не подвергался насилию

Мужчина, который, предварительно, похитил пятилетнего мальчика в Кузбассе, не предпринимал никаких насильственных действий в отношении ребенка. Об этом 5-tv.ru заявила мама несовершеннолетнего Мария Зяблинская.

«Ничего такого он не рассказывает», — сказала женщина.

Зяблинская также раскрыла другие подробности инцидента. В день происшествия мальчик отпросился у родителей на улицу поиграть. Там к нему подошел незнакомец. Сначала он заговорил с мальчиком под предлогом починки велосипеда. После мужчина предложил ребенку покататься на автобусе — поехать в гости к нему домой.

«Бесстрашный мальчик. Абсолютно бесстрашный. Согласился с ним поехать», — добавила Мария Зяблинская.

Когда мужчина привез ребенка к себе, то спросил, хочет ли тот что-нибудь сладкого. После сходил в магазин и купил мальчику мороженое. Затем он уложил несовершенного спать. Утром мальчика нашла полиция. Мужчину задержали. Его допрашивают. Причины случившегося устанавливает полиция.

Мария Зяблинская добавила, что им не говорят о том, кто этот мужчина. Однако, по словам соседей, неизвестный, который увел мальчика с собой, был в состоянии алкогольного опьянения, и незадолго до инцидента спал на лавочке.

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