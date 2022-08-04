Украинский военный признался, что рад оказаться в российском плену

Для многих украинских военных, особенно, попавших под мобилизацию, российский плен оказывается настоящим спасением и, возможно, единственным шансом остаться в живых. В беседе с 5-tv.ru один из боевиков ВСУ откровенно признался, что рад быть в плену у ВС РФ.

«Воистину условия очень хорошие, серьезно. Персонал очень хорошо относится. Мы благодарны и все время говорим спасибо, спасибо, спасибо. Кормят очень отлично, мы очень рады», — сказал пленный.

Мужчина был в числе тех, кто чудом выжил при ударе ракет HIMARS по СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными. Он благодарен российским врачам, которые удалили многочисленные осколки из его тела и зашили рассеченные брови и нос.

Удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики был нанесен в ночь с 28 на 29 июля. В результате обстрела погибли полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Таким образом Киев расправился со своими же «героями», которые могли выдать ценные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минобороны РФ, удар украинской армии по СИЗО в Еленовке из американских РСЗО HIMARS был согласован с Вашингтоном.