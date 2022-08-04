Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинский военный признался, что рад оказаться в российском плену

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 70

Раненый при обстреле СИЗО в Еленовке боевик ВСУ поблагодарил за спасение российских врачей.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Для многих украинских военных, особенно, попавших под мобилизацию, российский плен оказывается настоящим спасением и, возможно, единственным шансом остаться в живых. В беседе с 5-tv.ru один из боевиков ВСУ откровенно признался, что рад быть в плену у ВС РФ.

«Воистину условия очень хорошие, серьезно. Персонал очень хорошо относится. Мы благодарны и все время говорим спасибо, спасибо, спасибо. Кормят очень отлично, мы очень рады», — сказал пленный.

Мужчина был в числе тех, кто чудом выжил при ударе ракет HIMARS по СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными. Он благодарен российским врачам, которые удалили многочисленные осколки из его тела и зашили рассеченные брови и нос.

Удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики был нанесен в ночь с 28 на 29 июля. В результате обстрела погибли полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Таким образом Киев расправился со своими же «героями», которые могли выдать ценные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минобороны РФ, удар украинской армии по СИЗО в Еленовке из американских РСЗО HIMARS был согласован с Вашингтоном.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
60.24
0.08 61.12
-0.15
Прирожденные одиночки: какие знаки зодиака находят счастье вдали от людей

Последние новости

1:51
Российские летчики точным ударом уничтожили западное оружие на Украине
1:30
Украинский военный признался, что рад оказаться в российском плену
1:12
Спрятан под черной тканью: Джиган получил на день рождения неожиданный подарок
0:57
«Это страшно»: чему учит детей националистический украинский режим
0:23
Сторонница Трампа конгрессвумен Джеки Валорски погибла в автокатастрофе в США
23:59
Сгорели «миллионы тонн товара»: сотрудник Ozon рассказал об убытках из-за пожара

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год