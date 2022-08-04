«Безумие двух»: стало известно, когда выйдет продолжение фильма «Джокер»

По некоторой информации в фильме может появиться Леди Гага, однако роль, которую бы могла исполнить певица, держится в строжайшей тайне.

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выпустит продолжение фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли с названием «Джокер: Безумие двух» (Joker: Folie a Deux). Фильм выйдет на большие экраны четвертого октября 2024 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Режиссером картины снова выступит Тодд Филлипс, который приложил руку к первому фильму. А Хоакин вернется к роли, принесшей ему «Оскар».

По слухам, компанию талантливому актеру составит Леди Гага, но роль, которую бы могла исполнить певица, держится в строжайшей тайне. Фанаты прочат ей место Харли Квинн — боевой подруги, любовницы и жертвы Джокера.

Начало съемок назначено на декабрь, а вот сюжет пока что держат в секрете, хотя название отсылает к французскому медицинскому термину, который используется для обозначения психического отклонения, которое затрагивает двух и более людей.

Ранее 5-tv.ru собрал подборку лучших злодеев сериалов и фильмов. Часто интересное произведение требует от автора не только создания отличного героя, но и не менее яркого злодея. Зритель должен чувствовать опасность, которая исходит от него, сопереживать положительному герою и верить в реальность происходящего. Шаблонный противник не вызывает сильных эмоций, а интересный и продуманный иногда становится культовым.