Сбежавший из страны Андрей Макаревич остался без работы в России

Причина невозвращения — запрет концертов на территории РФ, а без дела музыкант сидеть не хочет.

Солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич снова заговорил про Россию и назвал причину, по которой он не собирается возвращаться на родину.

«Сейчас я не еду в Россию. Я не понимаю, что я буду там делать. Концерты наши запрещены. Сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно», — сказал музыкант в интервью YouTube-каналу «Гвозди».

Кроме того, певец считает, что фанаты проявляют большее уважение к нему из-за упрямой гражданской позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил, что концерты, запланированные на осень, отменяются. Осенью группа должна была совершить тур по городам России — Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

Россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группы «Би-2», «Машина времени» и «ДДТ».

На данный момент лидер «Машины времени» находится вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн в Израиле, откуда он не стесняется поливать грязью россиян. К примеру, Андрей Макаревич назвал «мудачьем» всех осуждающих отъезд звезд за границу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, а их высказывания — «тявканьем». Позже фронтмен группы попытался оправдаться за резкие высказывания в адрес соотечественников. Но прозвучали объяснения как очередная порция оскорблений.