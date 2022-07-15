Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени» в России

Российский рок-музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил, что концерты, запланированные на осень, отменяются. Осенью группа должна была совершить тур по городам России — Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

«Конечно, правда (концерты отменяются — Прим.ред.)», — цитирует РИА Новости слова Макаревича.

Также, по словам артиста, он не знает, почему на сайте группы еще висит афиша с расписанием концертов.

«Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача — выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого», — объяснил певец.

К слову, артист сейчас находится вместе с молодой женой Эйнат Кляйн в Израиле. Они тайно поженились в декабре 2019 года. Свои отношения они стараются не выставлять на публику. Как выяснилось, пара познакомилась во время тура по Африке, и практически сразу между ними вспыхнула симпатия. В этом году у пары родился сын Эйтана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сбежавший из России и оскорблявший соотечественников Андрей Макаревич планирует учить наследника русскому языку.