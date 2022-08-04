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«Имейте уважение!» — молодую жену Петросяна завалили нескромными вопросами

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 121

Подписчики завалили жену Петросяна Брухунову нескромными вопросами и комментариями об отдыхе

«Имейте уважение!» — молодую жену Петросяна завалили нескромными вопросами

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Молодая супруга звезды впервые в этом году столкнулась с такой навязчивостью от подписчиков.

Уехавшую из России на отдых жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову неожиданно расстроили поклонники. Расслабившуюся супругу артиста стали в буквальном смысле атаковать сообщениями в социальных сетях.

В один из дней жена Петросяна не сдержала эмоций и записала обращение к своим подписчикам в личном блоге. Она рассказала, что без остановки получает комментарии о том, что ее видели в одном в каком-то ресторане, отеле или на пляже с всевозможными претензиями.

«Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей в отпуске», — цитируют ее слова dni.ru.

Также она подчеркнула, что хочет в спокойной обстановке провести отпуск с семьей. В словах своих фолловеров та хотела бы видеть больше корректности и адекватности.

Возлюбленная артиста очень надеется, что ее читает не какое-нибудь «стадо, а понимающие люди, которые не будут вот так нападать на нее на заслуженном отдыхе».

Брухунова также заметила, что с такой навязчивостью от подписчиков в этом году она столкнулась впервые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уехавшая из России семья Петросяна обосновалась в Турции.

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