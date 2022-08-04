В Петербурге водитель и пассажир седана чуть не сгорели заживо из-за взрыва баллонов
Опасные грузы находились в багажнике.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
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В Петербурге водитель и пассажир едва не сгорели заживо в машине. Она вспыхнула прямо во время движения, люди в последний момент успели выскочить из салона. И через считанные минуты седан полностью охватило пламя.
По всей видимости, баллоны с газом, которые взорвались, были в багажнике. Из полыхающей машины водитель пытался что-то вытащить, но безуспешно — машина полностью выгорела.
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