В Петербурге водитель и пассажир едва не сгорели заживо в машине. Она вспыхнула прямо во время движения, люди в последний момент успели выскочить из салона. И через считанные минуты седан полностью охватило пламя.

По всей видимости, баллоны с газом, которые взорвались, были в багажнике. Из полыхающей машины водитель пытался что-то вытащить, но безуспешно — машина полностью выгорела.