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Путин подписал закон об использовании маткапитала для оплаты частных детсадов

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 17

Возможности потратить маткапитал в России расширяются. До этого родители могли использовать его лишь на оплату образования ребенка или улучшение жилищных условий.

Путин подписал закон об использовании маткапитала для оплаты частных детсадов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно будет использовать средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь родители смогут использовать средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели. При этом у них должна быть лицензия на образовательную деятельность.

До этого инициативу тратить маткапитал на оплату частных детских садов одобрила Государственная дума. Также сообщалось, что ближайшие три года маткапитал в России планируют увеличить почти на треть. Кроме того, эти средства могут разрешить тратить и на покупку участка земли.

Как ранее писал 5-tv.ru, юрист Петр Гусятников рассказал, в чем опасность покупки квартиры, приобретенной на материнский капитал. После покупки квартиры при помощи материнского капитала каждому члену семьи необходимо выделить долю, но не все это делают. е, кого обделили квадратными метрами, могут обратиться в суд и потребовать признать продажу квартиры недействительной.

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