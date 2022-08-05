Почему внезапные синяки указывают на серьезные проблемы со здоровьем

При появлении беспричинных синяков следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

О внезапном появлении синяков могут стоять серьезные заболевания связанные со свертываемостью крови, заболеваний печени и онкологические болезни. Об этом рассказала врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

По ее словам, при плохой свертываемости крови даже при незначительном ударе будет образовываться обширный синяк. Подобная патология может быть вызвана проблемами с печенью а также онкологией.

«При онкологических заболеваниях, в том числе при раке крови, из-за падения уровня тромбоцитов также часто появляются патологические синяки. Кровоизлияния при таких недугах могут стать первыми симптомами, позволяющими выявить и остановить болезнь», — говорит Горина.

Кроме того, причинами патологических синяков могут быть ломкость сосудов и дефицит витаминов.

«Повышенная ломкость стенок сосудов появляется из-за дефицита витаминов С и К. Витамин С является мощным антиоксидантом: он ликвидирует свободные радикалы, разрушительно действующие на сосуды. Нехватка витамина К также повышает вероятность развития кровотечений и сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует Горину URA.RU.

По мнению врача, причина появления таких синяков скрыта внутри организма. Поэтому если вы обнаружили на первый взгляд беспричинные синяки, необходимо срочно обратиться к врачу.

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