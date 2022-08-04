Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и фуры случилось под Севастополем

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 48

Грузовик, ехавший по мосту, внезапно загорелся и протаранил скопившиеся впереди авто. Есть погибший.

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; Telegram / SKorrespondent

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей произошло под Севастополем, в районе поселка Сахарная Головка на улице Нефтяной. Видео с места происшествия показал Telegram-канал «Севкор z Севастополь z».

На кадрах видно, как грузовик прямо на ходу резко загорелся и задымился, а потом сделал экстренную остановку на проезжей части, перекрыв движение. Как стало известно 5-tv.ru, у фуры отказали тормоза. В результате она протаранила шесть автомобилей. Среди погибших — один человек, еще 19 обратились за медицинской помощью.

Информацию о случившемся прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

«На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств. Есть пострадавшие. На месте присутствуют медики для госпитализации пострадавших. Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Раее 5-tv.ru рассказывал о крупном ДТП в Ставропольском крае, жертвами которого стали шесть человек.

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

14:08
«Старуха в Тайбэе» украла внимание: в КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином
13:55
С ней все ясно: Запашный нелестно отозвался о карьере Хаматовой в Голливуде
13:54
Три бригады ВСУ утратили боеспособность и отступили в ДНР
13:31
В ДНР российскими войсками подавлено три взвода вражеских РСЗО
13:28
Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и фуры случилось под Севастополем
13:22
До 400 украинских военных ликвидировано ударом в районе Константиновки в ДНР

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год