Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в 2022 году

Представители 40 стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году. Об этом говорится на официальном сайте «Росконгресса».

«За месяц до начала VII Восточного экономического форума свое участие подтвердили представители 40 стран», — говорится в сообщении.

Сейчас ВЭФ является самой востребованной деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Тихоокеанском регионе.

В 2021 году на ВЭФ одной из главных тем стала экологическая повестка. В рамках «зеленой инициативы» первым реальным шагом стало «Зеленое соглашение», которое было подписано «Русской Медиагруппой» с «Российским экологическим оператором». Завершился Восточный экономический форум грандиозным бесплатным концертом «Звезды Русского Радио». Перед зрителями выступили певец Вячеслав Бутусов, группа «Земляне», Маша Вебер, группа «Марлины». Хедлайнером выступил эко-амбассадор «Русского Радио» Дима Билан.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В этом году губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил принять участие президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что обсуждали на форуме в Давосе и почему он прошел без России.