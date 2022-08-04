Пытавшаяся сбежать экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину. Как сообщал ранее 5-tv.ru, бывшая чиновница обвиняется в хищениях в особо крупном размере при реализации федерального проекта «Учитель года». Наряду с ней были арестованы чиновники, связанные с Фондом новых форм развития образования и ее гражданский муж Артур Стеценко.

По словам ее защиты, женщина попросила отправить ее из СИЗО под домашний арест.