«Я всегда это знала»: Семенович прокомментировала слухи о бегстве из России

Знаменитая певица назвала артистов заложниками ситуации, которым нельзя появляться в аэропорту. Тем не менее об этом она нисколько не жалеет.

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович опровергла информацию о том, что планирует уехать из России. По словам артистки, у нее никогда не было этого в планах. Даже когда она строила спортивную карьеру, и ей делали заманчивые предложения.

«Функции „уехать с Родины“ просто не существует в моих „базовых настройках“. Я четко всегда знала, что буду жить только в России. Да, конечно, я люблю путешествовать по другим странам, городам, но максимум могу на две-три недели улететь. Потом начинаю скучать по Москве и друзьям», — сказала Семенович в интервью изданию «Теперь внимание!».

При этом Анна не скрывает, что любит путешествовать по миру. Но заграничных каникул ей хватает не более чем на три недели. Потом тянет в Москву, которую она очень любит.

«Ну каждый человек может поехать в отпуск, почему нет. Мы, публичные люди, и правда на определенное время стали заложниками ситуации, когда просто стоило приехать в аэропорт, чтобы лететь на гастроли даже внутри России, тут же кто-то фотографировал, сливал снимки в сеть и СМИ с заголовками „Они бегут из России!“. Ну полная ерунда», — прокомментировала бывшая «блестящая».

Что касается своего отношения к эмигрировавшим артистам, певица их не осуждает. По ее мнению, это их личный выбор, и они имеют на него право. Однако сейчас покидать Родину — не лучшее время для знаменитостей, добавила Анна. Вместо этого лучше давать концерты в поддержку военнослужащих, врачей и простого населения. Так делает она сама и другие звездные коллеги, привела пример Семенович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Анна Семенович об интимной жизни после 40 лет. По ее мнению, в этом возрасте происходит только все самое интересное.