Гори оно синим пламенем: что ждет поставщиков товаров сгоревшего склада Ozon

Ущерб по последним данным составил более десяти миллиардов рублей. И, возможно, это не окончательная сумма.

Появились новые подробности с места пожара в подмосковной Истре. Людей на складе — при такой скорости распространения огня — спасло то, что в огромном помещении почти не было перегородок. то есть препятствий для срочной эвакуации. Но соблюдались ли другие протипожарные правила?.. Как хранились легковоспламеняющиеся материалы и горючее?.. И что, в конце концов, привело к возгоранию?.. Эти вопросы появились у следствия еще до того, как пожар был потушен, а компенсации на десять миллиардов рублей обещаны продавцам и покупателям.

Последняя информация — у Кирилла Воробьева.

Это все, что осталось от гигантского склада. Огонь уничтожил огромную площадь, крыша рухнула. Руины. Тушили больше 18 часов.

Для тушения такого большого пожара протянули километры таких магистралей. Черпали воду из ближайшего водоема. Сейчас он выглядит так: воды не осталось.

Такие складские комплексы — типовые. Избежать большого количества жертв удалось только потому, что внутри нет коридоров и стен — эвакуироваться достаточно легко. К тому же по ним не должен быстро разлетаться огонь, но температура достигла критической отметки.

«Критическая температура, при которой металлоконструкции теряют свою несущую способность, — примерно 500–600 градусов. Эта температура легко достижима при горении хозяйственно-бытовых предметов», — рассказал директор строительной компании Эльдар Гусейнов.

Склад был переполнен самым разным товаром. Здесь же — километры упаковочных материалов — пленка, бумага, картон, которые горят слишком легко. Хранение в таких комплексах регламентировано. Все позиции делят на семь категорий по классу горючести. Хаотичное распределение по стеллажам запрещено. И в целом требования к пожарной безопасности — высокие.

«Повышенная огнестойкость несущих конструкций этих зданий, сложная многоуровневая система противопожарной защиты, автоматическая защита, которая работает без участия человека, и передача сигналов о состоянии объекта через мониторинговый центр на посты подразделений МЧС», — прокомментировал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Вот только теперь предстоит выяснить, соблюдали правила или нет? Исправны ли сигнализация, система тушения? И установить реальную причину пожара. Сейчас рассматривают несколько версий — от несоблюдения техники безопасности до поджога.

Большую часть здания удалось отстоять, но о возобновлении работы пока речи не идет. Стоят фуры на подъезде к складу, ждут указаний.

«Со вчера стоим, никаких указаний, ждем», — рассказал водитель.

Это второй по величине склад Ozon в России. Большая часть товаров уничтожена, а это десятки тысяч заказов по всему столичному региону. В компании уже пообещали вернуть деньги клиентов. А вот у поставщиков — вопросы. Как будут считать их убытки? В личных кабинетах появилось новое правило.

«В оферте Ozon появился новый раздел о защите товаров, — рассказала продавец в категории детского транспорта Наталья Курышева. — Согласно этому разделу мы должны подключать защиту товаров в личном кабинете, платить за нее процент от стоимости товара. И самый интересный пункт — о том, что максимальная сумма компенсации за поврежденный товар будет рассчитываться как 20% от суммы доставленных товаров в этом месяце».

Сумма ущерба — больше десяти миллиардов. И, очевидно, будет еще больше, когда закончатся все подсчеты. При этом не исключено, что поставщики и сам маркетплейс еще будут долго спорить.

«Согласно договору Ozon будет компенсировать не стопроцентную стоимость товара и не компенсирует упущенную выручку, выгоду. И, соответственно, будет компенсировать только, очевидно, себестоимость. Но у нас встает еще один вопрос: каким образом будет высчитываться эта себестоимость?» — сообщила специалист по работе с маркетплейсами Виктория Мамулашвили.

Дознаватели начнут работать уже в ближайшее время. В самом Ozon заверили, что глобальных перебоев в работе не будет. Это не единственный склад компании.